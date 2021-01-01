Şehrin kalabalığından uzak, Palandöken’de karavanda konaklıyorlar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- SAKARYA’dan yola çıkıp, Erzurum’daki Palandöken Dağı’na karavanlarıyla gelen Dilara-Taha Tarhan çifti, zirvede konaklamaya başladı. Şehrin kalabalığından uzak karavanlarında kalan çift, Covid-19’dan bu şekilde korunmaya çalıştıklarını anlattı. Tarhan çifti, Palandöken’de gece soğuğa rağmen karavanda geçirip, sabah güneşiyle de kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, karavanlarıyla Sakarya’dan, gelen gezgin çifte ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’in 2 bin 600 rakımına karavanlarını çekerek hem konaklayan hem de kayak yapan Dilara ve Taha Tarhan çifti, biriktirdikleri güzel anıları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Doğa ile iç içe yaşamayı çok sevdiklerini aktaran çift, 2 yıl önce evlendiklerini ve o günden beri Türkiye’nin birçok şehrini gezdiklerini söyledi. Özellikle pandemiden sonra kalabalık ortamlara girmeden doğanın sessiz köşelerine karavanlarıyla gidip konakladıklarını aktaran Tarhan çifti, virüsten de bu şekilde korunduklarını belirtti. Rotasız bir hayat yaşayan gezgin çift, Erzurum’a geldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek Palandöken Dağı’nın geniş ve uzun pistlerinde kayak yapmanın da ayrı bir keyif olduğunu anlattı.

Palandöken’de gece hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düşmesiyle karavanları buz tutan Tarhan çifti soğuğa rağmen geçirdikleri en güzel tatillerden birisi olduğunu söyledi. Pandemi döneminde bireysel, maskeli ve mesafeli bir spor olduğu için kayak yapmayı tercih eden çift Palandöken’in temiz havası ve kayak yapmak için sunduğu uzun pist imkanı ile ilk tercihleri arasında olduğunu aktardı.

‘DOĞAÇLAMA YAŞIYORUZ’

Palandöken’de iki haftadır konakladıklarını aktaran Talha Tarhan, “Palandöken’in doruklarında konaklıyoruz, günlerimiz çok keyifli geçiyor. Gece hava soğuk oluyor, geçen gün eksi 28 dereceyi gördük. Birkaç gün önce çok yoğun kar yağışı vardı. Erzurum çok keyifli, manzaramız ise efsane. Burada eşimle birlikte doğa ile iç içe virüsten uzak bir şekilde yaşıyoruz. Pandemi dönemi sonrası karavanımızı değiştirdik. İlk durağımız Erzurum oldu. Buradan sonra Ağrı, Kars, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesini gezmeyi planlıyoruz. Net bir rotamız yok hayatı doğaçlama yaşıyoruz” diye konuştu.

‘KAR ERİTEREK ÇAY DEMLİYORUM’

Karavanda tatil yapmanın bazı sıkıntılarının da olduğunu belirten Dilara Tarhan ise, Palandöken’de hava sıcaklığının düşük olmasından dolayı suların donduğunu ve yağan karı demliğe koyup eriterek çay yaptığını söyledi. Erzurum’da farklı deneyimler yaşadığını aktaran Tarhan, sabah uyandıklarında karavanın buz tuttuğunu görünce çok şaşırdığını ve hemen video çekerek o anı ölümsüzleştirdiğini anlattı. Kar yağışlı olduğu için kış tatilini Erzurum’da geçirmek istediklerini belirten Dilara Tarhan, “Eşimle birlikte pandemi döneminde dağlarda vakit geçiriyoruz. Günlük rutinlerimizden sonra ‘365 gün doğadayız’ isimli sosyal medya kanalımız için dijital içeriklerimizi üretiyoruz. Böylece tüm gün çalışmış oluyoruz. Akşamları film izliyoruz. Evde yaptığımız çoğu aktiviteyi burada da yapıyoruz. Karavan da ev gibi hiçbir farkı yok. Vaktimizi burada özgür şekilde harcıyoruz. İki yıldır ülkemizi gezip tanıtıyoruz. Hava durumundan bakarak Erzurum’a karın yağacağını gördük ve hemen buraya geldik. Kışın rotamızı karlı bölgelere çeviriyoruz” dedi.

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