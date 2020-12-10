Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın

Bizi kimse ele geçiremez. Ne Amerikalısı,ne Avrupalısı ne Arap’ı. Bunun kavgasını yapmak bile hata. Türkiye Türklerindir. Bir karış toprak satılamaz.



Duyuyoruz Boğaz sırtları satılıyor.

Olmayan kanal İstanbul’un etrafı satılıyor.

Fabrikalar satıldı, bitti.

Tank fabrikası meçhul.

Ne olduğu belli değil.

Yakın tarihimize bir göz atın.

Topraklar nasıl kazanılmış?

Ne kadar şehit vermişiz?

Çanakkale’de şehit yatan Türk,Kürt,Çerkez,Boşnak, Romanları düşünün.

Onların kemiklerini sızlatıyorsunuz.

Önce siz kendi aranızdaki kavgayı düşünün.

Biri birinizi sevin.

Bırakın Katarlıyı,Amerikalıyı,İngiliz’i,Fransız’ı,Rus’u..

Kendi milletinize saygı duyun..



Türk halkı kimseye toprak satma izni vermedi

Fabrikaları satıyorsunuz.

Toprakları satıyorsunuz.

Sızlatmayın şehitlerimizin kemiklerini.