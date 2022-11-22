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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Elektrik hatları ile gerek sulama gerek yangına karşı müdahale sistemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Bu süreçlerin sonunda da mart ayında yeni görünümü ile burası tekrar ziyaretçilerimize açık hale gelecek. Mart ayına kadar burası, güvenlik nedeniyle ziyarete kapalı olacak” dedi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılına hazırlanıyor. Şehitler Abidesi’nin, teknik alt ve üstyapı sorunlarının giderilmesi, gerek ulusal çapta bir organizasyon olan 18 Mart töreninin icrası, gerekse de ziyaretçi yönetiminin daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Şehitler Abidesi Çevre Düzenleme Uygulama İşi kapsamında; alandaki elektrik ve mekanik altyapı hatları ile bitkisel peyzajların yenilenmesi, sert zemin akslarında revizyonlar, abide altındaki bodrum mekana yönelik su yalıtım sisteminin değiştirilmesi, Abide B giriş kısmına otopark düzenlemesi gibi birçok çalışma sürüyor. Tören alanında yer alan ‘Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi’ ile ilgili yenileme çalışmaları da proje kapsamında sürdürülüyor.

‘CUMHURİYET’E GİDEN YOLUN BAŞLANGICI’

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2023 yılının Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü olacağını belirterek “Cumhuriyete giden yolun başlangıcı Çanakkale. Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeği atılmış ve daha sonra da Cumhuriyetimiz ilan edilmiş ve inşallah 1923’te temelleri atılan Cumhuriyetimiz 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı olan Çanakkale’de, Şehitler Abidesi’nin yenilenmesini, peyzaj düzenlemesini gözden geçirmeyi ve burada Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde birtakım çalışmalar yapmayı takvimimize aldık” diye konuştu.

‘MART AYI SONUNA KADAR ZİYARETE KAPALI OLACAK

Şehitleri Abidesi’nin tarihi alanda en fazla ziyaret edilen bölge olduğunu söyleyen Kaşdemir, “Zamana, coğrafi koşullara ve iklime bağlı olarak birtakım yıpranmalar ve eskimeler oluştu. Tarihi Alan Başkanlığı olarak peyzajını yeniden düzenleyeceğiz. Elektrik hatları ile gerek sulama gerek yangına karşı müdahale sistemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Bu süreçlerin sonunda da mart ayında yeni görünümü ile burası tekrar ziyaretçilerimize açık hale gelecek. Mart ayına kadar burası, güvenlik nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Burada çok hızlı ve hummalı bir çalışma olacak. Şu an işe başlamış vaziyetteyiz. Bugünden sonra da güvenlik amacıyla burası ziyarete kapalı olacak” dedi.

‘BURASI TÜRKİYE’NİN KALBİ, GÖZ BEBEĞİ’

Bölgenin yangına duyarlı olduğunu da hatırlatan Kaşdemir, “Ziyaretçilerimizin daha kolay ve daha güzel bir ortamda gezmeleri için birtakım değişiklikler yapacağız. 18 Mart’ta da bu yeni düzenleme ile birlikte, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla buradaki işi bitirmiş ve hizmete açmış olacağız. Tarihi alanda bize miras kalan ecdat yadigarlarını koruyarak, kollayarak, geliştirerek tekrar elden geçirmeye, burayı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmaya kararlıyız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Burası Türkiye’nin kalbi, Türk milletinin göz bebeği. Biz de burayı göz bebeğimiz gibi koruyor, kolluyoruz” diye konuştu. (DHA)

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