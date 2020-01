Altındağ Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile ilgilenen, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olan Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bundan böyle Dışkapı’da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde çalışmalarını sürdürecek. Göreve gelir gelmez, ilk icraatlarının görevi şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilenmek olan bir birim kurmak olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Hayata geçirdiğimiz her projede şehitlerimizin emanetleri olan ailelerini ve gazilerimizi hep ön planda tuttuk.” dedi. Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyulan her anda şehit ailelerinin ve gazilerin yanında yer alacağını da sözlerine ekledi.

DAİMA YANLARINDAYIZ…

“31 Mart yerel seçimlerinden sonra, göreve gelir gelmez, görevi şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilenmek olan bir birim kurduk.” diyen Başkan Balcı ayrıca, “Belediye olarak gazilerimizin ve şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin, her zaman yanında olmaya gayret ettik, ediyoruz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi gezilere götürerek sosyal hayatta daha fazla yer almaları için çalışıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturduk. Bizzat yaptığım ev ziyaretleriyle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelmekten, onlarla sohbet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Özel günlerinde, mevlit programlarında yer almaya da büyük özen gösteriyorum. Bize de bir evlatları gibi kucak açtıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.