ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN TAŞDELEN’E ZİYARET

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gazi Abdullah Gazioğlu ve dernek üyelerini ağırladı.

Dernek üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşdelen, “Bu vatan için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olan şehitlerimizin, gazilerimizin ve onları yetiştiren ailelerimizin hakkı ödenmez. Onlar için ne yapsak azdır, onların başımızın üstünde yerleri vardır” diye konuştu.

Derneğin Ankara Şube Başkanı Gazi Abdullah Gazioğlu dernek üyelerine Konya ve Eskişehir’den oluşan bir gezi programı düzenleyen Taşdelen’e dernek üyeleri adına teşekkür etti.

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