Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin’e uğurlandı

Osmanlı adliye teşkilâtı içerisinde adlî tıp ve keşif uygulamasının ne şekilde yapılmış olduğu konusunda maalesef geniş çaplı araştırmalar yapılmamıştır. Bu bakımdan Osmanlı kroniklerinde ve Osmanlı kadı sicillerinde karşımıza çıkan tekleme olaylar bile büyük önem taşımaktadır.