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Ana Sayfa Güncel Haberler Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı/ Ek fotoğraf
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