Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için Muzaffer Ecemiş Spor Salonu önünde düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Şehidin cenaze namazını imam olan babası Halil Durhan kıldırdı. Namazın ardından cenazeye katılanlara seslenen baba Durhan, “Bugün bizim düğünümüz. Düğünümüze hoş geldiniz. Buradan yakınlarıma sesleniyorum, misafirlerimizi iyi ağırlayın. Camilerde hep, ‘Allah herkese şehitlik mertebesi nasip etsin. Şehitlik kadar güzel bir şey yok’ derdim. Bugün de şehit olan ve böyle bir mertebeye kavuşan oğlumun cenaze namazını kıldırdım. Rabbim, hepinizden razı olsun. Hepiniz oğluma haklarınızı helal edin” dedi.

Bunun üzerine kalabalık, hep bir ağızdan “Helal olsun” diye bağırdı.

Daha sonra şehidin tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Şehit Uzman Çavuş Durhan’ın cenazesi Soma Şehitliği’nde toprağa verildi.