Şehit Uzman Çavuş Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı / Ek fotoğraf

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dün atıksu hattında yaşanan patlak nedeniyle lağım sularının karıştığı denizden alınan numunelere ilişkin test sonuçları açıklandı. Aydın...
Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde Himmet A. (25) iş yerinde tartıştığı eşi Kadriye A.'yı (23) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek yaralayıp kaçtı. Kadriye A....
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, minibüsün çarpmasıyla altında kalan Türkan Zilan Yılmaz (7), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Altınordu'ya bağlı Bucak Mahallesi Doktor Ahmet Caddesi'nde meydana...