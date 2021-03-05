Şehit Şükrü Karadirek toprağa verildi/ Ek fotoğraflar

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, muhtarlık seçimi ve kaçak kazı ihbarı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan Yaşar Göğüs (21) de tedavi gördüğü...
Hayaller Ütopya Hayatlar Distopya
Kanallar arasında gezinirken iki ayrı ülkede yaşadığınız vehmine kapıldığınız oluyormu sizlerinde? Bakıyorsunuz bir yanda dünya ülkelerine meydan okuyan nidalar eşliğinde dünyayı dize getirmiş bir ülke!!! hiçbir sorunu yok,halkı mutlu, ekonomik problemlerini çözmüş , yolsuzluğun adaletsizliğin asla yaşanmadığı hatta tüm dünyanın kıskandığı bir dev!!!
Adana’da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, kaçak göçmenleri 600 ile 2 bin dolar arasında değişen ücretlerle farklı illere götürdüğü tespit edilen 7 kişiyi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT)...
Dağcılar, Yıldız Dağı’nın zirvesinde
SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde dağcılık etkinliği düzenlendi. Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği organizasyonuna katılan dağcılar, Yıldız Dağı'nın zirvesine...