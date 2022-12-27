Şehit sözleşmeli er, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın (21) cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz için Örenli Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.

OĞLUNUN ASKERİ PARKASINI BIRAKMADI

Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı. Şehit Hüseyin Korkmaz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)

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