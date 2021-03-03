Şehit polislerin mezarını, DEAŞ’ın Türkiye emirinin oğlu ve yeğeni tahrip etmiş/ Ek fotoğraflar

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Ersan SAN - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) - ESENYURT'ta, kamyonetin ezdiği köpek ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsünün köpeği ezmesi ve daha sonra kaçması...
Bartın’da 3 köy karantinaya alındı
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Hisar, Uluköy ve Zafer köyleri, mutasyonlu virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri Uluköy,...
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Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Meral Şen'i (40), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren fabrika...