Şehit polislerin mezarını, DEAŞ’ın Türkiye emirinin oğlu ve yeğeni tahrip etmiş/ Ek fotoğraflar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta yasakların kalkmasıyla açılan restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı. Vatandaşlar, kahvaltı için paçacılara koştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir müşterilerine...