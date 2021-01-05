Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (3)

MESLEKTAŞLARI KORTEJ OLUŞTURDU

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında son kurşununa kadar çatışarak şehit olan Fethi Sekin, olayın 4’üncü yıl dönümünde, meslektaşları tarafından anıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı 120 kişilik ekip, 50 araç ile Bayraklı Adliyesi önünde kortej oluşturdu. Adliye binası önündeki Fethi Sekin heykeli önünden hareket eden kortej, şehir turu attı. Türk bayraklı ve şehit polis Fethi Sekin’in fotoğraflarını taşındığı kortejin turu Konak Meydanı’nda son buldu. Kortej, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

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