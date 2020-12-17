Şehit polis memuru Barış Göl’ün ailesinden CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ya tepki

OSMANİYE (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl’ün Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki yakınları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun etkisiz hale getirilen saldırganla ilgili konuşmasına tepki gösterdi.

Eski CHP İlçe Başkanı ve şehidin amcası Durdu Göl, partinin ilçe binasında düzenlenen ve şehit babası Osman Göl’ün de katıldığı basın toplantısında, Tanrıkulu’nun açıklamalarının kendilerini incittiğini söyledi. Durdu Göl, 3 Aralık’ta şehit olan yeğeninin acısını halen yaşadıklarını ve aile olarak milletvekili Tanrıkulu’nu kınadıklarını belirterek, “Tanrıkulu’nun CHP’de bir daha siyaset yapmaması için ilçemizde bir imza kampanyası başlattık. Bugün olmasa da bu gerçekleşene kadar takipçisi olacağız. Bizleri acıtan ve üzen Tanrıkulu için Düziçi halkına bu kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Düziçi merkez ve beldelerinde yapacağımız kampanya sonunda toplanan imzaları genel merkeze göndereceğiz. Buradan tekrar Tanrıkulu’nu kınıyorum” dedi.

CHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen, kendi partisinin milletvekili olan Tanrıkulu’nun konuşmasının zamansız, yersiz ve tutarlığı olmayan bir açıklama olduğunu kaydetti. İlçe Başkanı Şen, “Ben sizleri anlıyorum, acımız büyük. Biz şehidimizi hastaneden beri takip ettik. CHP’nin aslında niyetinin böyle bir şey olmadığını bildirmek isterim. Zamansız ve yersiz çıkışların ezikliğini hep beraber yaşıyoruz. İlçe teşkilatı, il teşkilatı ve tüm seçilmişler olarak ben hepinizden özür diliyorum” ifadesini kullandı.

Şehit Göl’ün yakınlarının başlattığı imza kampanyasına ilk imzalarını ise şehit Göl’ün yakınları attı.

FOTOĞRAFLI