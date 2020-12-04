Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı

Can ÇELİK-İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısı tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Barış Göl (40), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenle memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Bakan Soylu, birlikte saf tuttuğu şehidin 6 yaşındaki oğlu Aras Kaan’a cenaze namazı kılmasında yardımcı oldu.

Antalya’daki bir cinayetten hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş’ta kaldığı otele dün kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 polis yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Polis Barış Göl’ün cenazesi bugün memleketi Osmaniye’ye getirildi. Şehit polis için Merkez Asri Mezarlık Cami’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Osman Göl, annesi Medine Göl, eşi Gülşah Göl, oğulları Osman (9), Aras Kaan (6) ve 6 aylık kızı Gökçe Göl ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, acılı baba Osman Göl’ü sakinleştirmeye çalıştı.

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu yanındaki fotoğrafını öpen baba Göl, “Yiğidim, seni alnından öperim. Sana hakkım bir kere değil, yüzlerce binlerce kez helal olsun. Aslanım, yiğidim” diyerek, gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Medine Göl de oğlunun fotoğrafını cenazeye katılanlara göstererek, “Ben seni nasıl unuturum ciğerim” diye ağıt yaktı.

ANNESİNİN KUCAĞINDA BABASINA SON VEDA

Kucağındaki 6 aylık kızıyla törende ayakta durmakta güçlük çeken Gökçe Göl’e ağladığını gören oğlu Osman, “Babam ağlamanı ister miydi?” dedi. “İstemezdi annem, tamam ağlamıyorum” diyerek oğlunun başını okşayan Gökçe Göl daha sonra kucağındaki bebeğiyle eşinin tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü, Bebeğine babasının fotoğrafını gösterdi.

BAKAN SOYLU ŞEHİT ÇOCUĞUNUN NAMAZINA YARDIM ETTİ

Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası, annesi, eşi ve çocuklarıyla yakından ilgilendi. Cenaze namazı sırasında şehidin çocuklarının yanında saf tutan Bakan Soylu, namaz sırasında Aras Kaan’a yardım etti.

Şehit polis memuru Barış Göl’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra Bakan Soylu ve yakınları tarafından omuzlarda taşındı. Şehidin oğulları da boyları yetmemesine rağmen babalarının tabutunun taşınmasına yardımcı oldu. Şehidin naaşı dualarla toprağa verildi.

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