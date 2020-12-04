Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar

Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından polis ekipleri kentin girişinde denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı'nca...