Ana Sayfa Güncel Haberler Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar
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Muğla’da sokaklar boş kaldı
Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından polis ekipleri kentin girişinde denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı'nca...
“10 yıldır şükürler olsun temizim”
Geçmişte arkadaşlarının baskısı ile uyuşturucuya başladığını, polis baskını sonrasında mahkemeler, hastaneler ve psikolojik destekler sonunda uyuşturucudan uzaklaştığını ifade eden Y.T. (28) yaşadıklarını gazetemize anlattı.
Motosikletin çarptığı 18 yaşındaki genç kız gözyaşlarıyla yakınını aradı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu Eylem Gümüştekin (18) yaralandı. Gümüştekin, bir yakınını cep telefonu ile...
Çorlu’da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerde bulundu. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00’den itibaren ...