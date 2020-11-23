Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- BATMAN’daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, dualarla anıldı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016’da, PKK’lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile Şenay Aybüke Yalçın’ın yakınları katıldı. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

‘KANI YERDE KALMADI’

Milletvekili Oğuzhan Kaya, şehit öğretmen Yalçın’ın kanının yerde kalmadığını söyledi. Kaya, “Aybüke öğretmen, adını aldığı Azerbaycan’da, Karadağ’da bomba ile şehit olmuş Azeri Aybüke’nin kaderiyle aynı kaderi yaşamıştır. Adını aldığı Aybüke Azerbaycan’da şehit olmuş, babası Sadık Yalçın da bu hikâyeyi bir çizgi filmde izleyip etkilenmiş ve kızına aynı ismi vermiştir. Bizim Aybüke’miz de aynı şekilde şehit oldu. Karabağ’da şehit edilen Azeri kızımız, kardeşimiz Aybüke’nin kanını yerde bırakmadık. Karabağ’da Türk’ün bayrağını dalgalandırıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz” dedi.

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