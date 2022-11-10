Şehit Kaymakam Safitürk, Derik’te dualarla anıldı

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Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016’da terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik’te düzenlenen programla anıldı. Programa Şehit Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk de katıldı.

10 Kasım 2016’da PKK’lı teröristler tarafından makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep’teki hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk için ilçede anma programı düzenlendi. Şehit Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk ve dayısı Burhan Sevig de Sakarya’dan gelerek hükümet konağı bahçesindeki anma programına katıldı. Ali Haydar Safitürk, ‘Ağlayan Gül’ anıtına kırmızı karanfil bırakarak, kardeşi için dua etti. Programın ardından kaymakamlık tarafından gelenlere yemek verildi.

Ali Haydar Safitürk, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, “Allah bir daha bizim bu ülkemize, memleketimize, Derik’e terör acısı, terör rüzgarı estirmesin. Evet ahirete gidişin en güzel şekli ama şehit de görmek istemiyoruz. Huzur içerisinde yaşamayı temenni ediyoruz” dedi.

Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek ve Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir de katıldı. (DHA)

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