Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel, memleketi Dazkırı’da toprağa verildi

Ali Fuat GÜÇLÜER- Tahsin BAYTAR/DAZKIRI (Afyonkarahisar), (DHA) – SURİYE’nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in (42) naaşı, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi.

Suriye’de görev yapan evli ve 2 kız çocuğu babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel, dün Suriye’nin El- Bab şehir merkezinde etkisiz hale getirilmek istenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel için bugün memleketi Dazkırı’ya bağlı Aşağıyenice köyünde tören düzenlendi.

İKİ KIZI SELAM DURDU

Şehit Demirel’in naaşı helallik almak için baba ocağına getirildiğinde, kızları Elif Ezgi (17) ve Rabia Rüya (12) asker selamı verirken, eşi Nuriye, annesi Meryem, babası Mehmet Demirel ve ağabeyi Can Demirel, tabuta sarıldı. Törene katılan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in telefonundan şehidin babası Mehmet Demirel ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise taziyede bulundu. Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Aşağıyenice Camii’ne geçildi.

Buradaki törene, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgenarel Ali Çardakçı, Ankara Kriminal Daire Başkanı Jandarma Albay Sinan Şen, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi partilerden il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de törene çelenk gönderdi. İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın cuma namazı sonrası cenaze namazını kıldırmasının ardından, şehidin cenazesi cenaze aracına taşındı. Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Demirel’in tabutunun cenaze aracına kadar taşınmasına eşlik etti.

​Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in naaşı, Aşağıyenice köy mezarlığında toprağa verildi.

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