Şehit Hakan Gül’ün naaşı Amasya’ya getirildi

Sinan HARMANCI- Hakan UMMAN/AMASYA, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) naaşı, memleketi Amasya’ya getirildi.

Bingöl’den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi, askeri uçakla memleketi Amasya Merzifon Havalimanı’na getirildi. Askerler tarafından uçaktan indirilen Şehit Gül’ün naaşı, cenaze aracına konuldu. Burada düzenlenen törene şehidin annesi Gülüzar Gül, eşi Fadime Gül, şehidin çocukları Caner ve Ceren Gül, şehidin 2 kardeşi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Gül’ün cenazesi yarın Amasya Doğantepe köyü camisinde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

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