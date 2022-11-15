Şehit Fethi Sekin’in babası, Elazığ’da toprağa verildi (2)

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KAYDIRAĞIN ÜZERİNDE NAMAZ KILANLARA EŞLİK ETTİ

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen, çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in vefat eden babası Mehmet Zeki Sekin’in (69) cenazesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Baba Sekin için Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki cenaze töreninde öğle namazı kılan cemaate; Hasan Baba Camisi’nin yanındaki parkta oynayan çocuklardan biri, kaydırağın üzerinde namaz kılarak eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (DHA)

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-

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