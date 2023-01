Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için İzmir’de anma

- Reklam -

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, şehit olmalarının 6’ncı yılında İzmir Adliyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

PKK’lı 2 terörist, 5 Ocak 2017’de, İzmir Adliyesi’ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1’ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı. İslam Kerimov Caddesi’ne ‘Fethi Sekin’ adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi. Olayın 6’ncı yıl dönümünde İzmir Adliyesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Sekin’in eşi Rabia Sekin, Can’ın eşi Mecburiye Can’ın yanı sıra mesai arkadaşları ve birçok kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anma töreni başladı. Törende Sekin’e ve olaya ait görüntülerin yer aldığı video izletilirken, duygusal anlar yaşandı. Bu sırada protokoldeki Sekin’in ablası Fethiye Acun fenalaştı. Acun’a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

‘ŞEHİT AİLELERİ BAŞ TACIMIZDIR’

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, şehit ailelerinin baş tacı olduğunu belirterek, “İzmir Adliyesi’nde hakim olarak görev yaptığım yıllarda kendisiyle aynı çatı altında çalışma şerefine nail olduğum Fethi Sekin kardeşimiz, İzmir’imizi büyük fedakarlıkla faciadan ve felaketten kurtardı. Şehidimizin vatanseverliği ve cesaretiyle milletimizi bir daha kenetlediğini söyleyebiliriz. Türkiye’nin teröre boyun eğmeyecek nice kahramanları olduğunu yeniden hatırlattı. Acılarımız hala taze. İçimiz o günkü gibi kan ağlıyor ancak ne mutlu ki Fethi Sekin, ülkenin her köşesinde gurur ve minnetle anılıyor. İsmi, yurdun birçok yerinde yaşatılıyor. Şehitlerimizin aileleri bizim ailelerimizdir. Onlar devletimizin baş tacıdır” dedi.

‘TERÖRÜN HEDEFİ TÜM İNSANLIK’

Anma töreninde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da Türk yargısının terörle en etkin mücadele ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Uluslararası toplum, terör örgütleri arasında ayrım gözetmemelidir. Terör gruplarının ve terör eylemlerinin önlenmesinde, takibinde ve yargılanmalarında aynı kararlılıkla hareket edilmelidir. Maalesef ‘Avrupa Birliği’ dediğimiz, ‘medeni’ dediğimiz ülkelerden bunu göremiyoruz. Yakın komşulardan da maalesef bunu göremiyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Uzun yıllar verdiğimiz mücadeleden çıkardığımız derslerden biri uluslararası düzeyde somut iş birliği tesis edilmeden terörle mücadelede başarılı olunamayacağıdır ama gelin görün ki terörü destekleyen maalesef gruplar ve çok büyük güçler kurulduğunu biliyoruz. Bu anlayıştan hareketle Türkiye, uluslararası toplumun terör tehdidine karşı farkındalığını artırma çabalarını her zaman ön planda tutmuştur. Terör eylemleri, çok yönlü bir suçtur. Bu nedenle terörün nedeni, nasılı, tarafı olamaz. Terörün hedefi tüm insanlıktır. Biz de Türk yargısı olarak bu suçla en etkin şekilde mücadeleyi bir görev olarak algılıyor, üzerimize düşen görevi adaletle yerine getiriyoruz. Terörle mücadelenin geldiği nokta değerlendirildiğinde ortaya çıkan en önemli kavramlardan biri de terörizmin finansmanıdır. Terör örgütleri silah, mühimmat, barınma, yiyecek, giyecek, ulaşım, iletişim, yayın ve propaganda gibi ihtiyaçları karşılamak ve terör faaliyetlerinin devamını sağlamak için finans ihtiyacı duymaktadırlar. Türk yargısı olarak salt terör eylemlerinin hüküm ve sonuçları noktasında değil, terörist organizasyonların aktif olduğu bütün suçlar yönünde dikkatimizi ve emeğimizi seferber etmek durumundayız. Uluslararası toplum, terör örgütleri arasında ayrım gözetmemelidir. Terör gruplarının ve terör eylemlerinin önlenmesinde, takibinde ve yargılanmalarında aynı kararlılıkla hareket edilmelidir.”

Fethi Sekin’in her zaman dualarda yer alacağını belirten Akarca, “Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu vatan uğruna kanlarını akıtan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu milletin Fethi Sekin’leri bitmez. Bundan 6 yıl önce bölücü teröristler kana bulamak için hedefe koydukları İzmir Adliyesi’ne roketatar, el bombaları, uzun namlulu silahlarla saldırmıştı ama bir kahraman evladımız bu hainlere karşı koydu ve faciayı önledi. Milletimiz bu fedakarlığı asla unutmayacak, Fethi Sekin her daim milletimizin dualarında yer alacaktır. Eli kanlı teröristler adliyemizi hedef aldılarsa da Fethi Sekin inanç ve değerleri ile karşılarında dağ gibi yükselmiştir” dedi.

‘ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYALIM’

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, şehitlerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Türk milleti tarih boyunca çok sayıda kahraman evlat yetiştirmiştir. Bu kahramanlardan biri de şehit Fethi Sekin kardeşimizdir. Kendisini birebir tanımanın şerefine erişmiş biri olarak söylüyorum ki tek başına alçakça saldırıyı destansı bir şekilde engellemiştir. Dünyadaki bütün övgü, minnet ve şükran ifadelerini yan yana koysak da Fethi Sekin’in yaptıklarını anlatmaya yetmez. Ordu gibi teröristlerin üstüne çökmüş, onlara dünyayı dar etmiştir. Ne yaparsan yapalım haklarını ödemek mümkün değildir. Aileleri bize emanettir. Patlamanın şiddetini yaşayan biri olarak çok zor günler geçirdiğimizi söylemek istiyorum. Bu adliye gazi bir adliyedir. Şehitlerimizi her zaman analım, onları unutmayalım” diye konuştu.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ise “Bu ülkenin bir beka sorunu değil ama beka meselesi vardır. Bunu yıkmaya cüret edemeyenlerin önündeki en büyük engel bizim şehadet mevhumumuzdur. Bu ülke evlatları bu ülke için ilim, bilim üretir ama gözlerini kırpmadan da can verir. Bu ülke için can vermekten daha kutsal bir hizmet yoktur. Bu, mesaisi bitmeyen bir hizmettir. Türk evladı gerektiğinde ülkesi için canını verir. Şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Vatan bize emanet edilmiştir” dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de konuşmasında, Sekin’in kahramanlık destanı yazdığını, İzmirlilerin huzur içinde olması için rütbelerin en büyüğü olan şehadete koşarak gittiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından adliye önündeki Fethi Sekin heykeli ve Sekin’in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı. (DHA)

