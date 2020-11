Şehit eşi: Kızım, ‘babamı ara sesini duyayım’ diyor

Hasan DÖNMEZ- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- FETÖ/PDY’nin darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi’nin (28) eşi Seda Kiremitçi (27), eşini şehit eden terör örgütü üyelerinin yargılandığı Akıncı Üssü davasında 79’ar kez ağırlaştırılmış hapis ceza almasını değerlendirdi. Kiremitçi, “Verilen hiçbir ceza benim içimi soğutmayacak. Çünkü, eşim hiçbir zaman geri gelmeyecek. Kızımızı hiçbir zaman kucağına alamayacak. 4 yaşındaki kızım, şu an ölüm kavramını çok bilmediği için, ‘Anne herkesin bir telefonu var. Babamın da bir telefonu vardır. Ne olur ara da bir sesini duyayım’ diyor. Kızım da ben de çok zorlanıyoruz” dedi.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ’nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Sanıklara 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi’nin eşi Seda Kiremitçi, kararı değerlendirdi. Şehit eşinin, kızları Gökçe’yi kucağına alamayacak olmasının büyük üzüntü verdiğini söyleyen Kiremitçi şöyle dedi:

“Verilen hiçbir ceza benim içimi soğutmayacak. Çünkü eşim hiçbir zaman geri gelmeyecek. Kızımızı hiçbir zaman kucağına alamayacak. O yüzden onlara verilen hiçbir ceza benim içimin soğumasına vesile olmayacak. Ama o insanlar karşıma çıksa tokat bile atmam, atamam. Yani öyle bir karakterde değilim. O insanların devlete yararlı işlerde, en ağır işlerde çalıştırılmasını istiyorum. İçim hiçbir zaman soğumayacak.”

‘BABAMI ARA, SESİNİ DUYAYIM DİYOR’

Kızı Gökçe’nin sık sık babasını sorduğunu, telefonla arayıp sesini duymak istediğinde çok üzüldüğünü söyleyen Seda Kiremitçi, “Ben çok basit şeyler istiyordum. Kızımızı kucağına alsın, akşam evimize gelsin birlikte yemek yiyelim, başka hiçbir şey istemiyordum. Ama böyle olmadı. Tabii ki bunda da vardır bir hayır ama çok zorlanıyorum. Kızım da çok zorlanıyor. Şu an ölüm kavramını çok bilmediği için, diyor ki, anne herkesin bir telefonu var. Babamın da bir telefonu vardır. Ne olur ara da bir sesini duyayım diyor. Kızını hiç omzuna alamayacak. Çok kötüyüm, çok üzülüyorum. Ama sabrın sonu selamet. Allah’a inanıyorum. Biz öbür dünyada tam olacağız” dedi.

‘HAYATIM GELİRKEN 2 EKMEK AL DİYEMİYORUM’

Kızı Gökçe’ye babasının geri gelmeyeceğini söylediğini ifade eden Seda Kiremitçi şunları dedi: “Kızıma, babasının bize geri gelemeyeceğini söylüyorum. Hiçbir zaman ona kendini kötü hissedecek cevaplar vermiyorum. Çok büyüdüğü zaman bizim ona gideceğimizi söylüyorum. Her şey tepetaklak oldu. Hala onun yokluğuna alışamıyorum.”

PİLOT OLMAK İSTİYOR

FETÖ terör örgütü üyelerinin kullandığı savaş uçaklarıyla şehit olan Muhsin Kiremitçi’nin ölümünden 10 gün sonra dünyaya gelen kızı Gökçe (4), “Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Pilotları, uçakları çok seviyorum. Kırmızı bir uçağım olacak” dedi.

