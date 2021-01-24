Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA) – DİYARBAKIR Emniyet Müdürü görevindeyken uğradığı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

24 Ocak 2001’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken uğradığı hain terör saldırısında yanındaki 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Ali Gaffar Okkan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ali Gaffar Okkan’ın ablası Sebahat Arslan ve kız kardeşi Gülsüm Özgen ve polisler törene katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır törende yaptığı konuşmada, “Aziz şehidimiz Ali Gaffar Okkan, 20 yıl geçmesine rağmen halen milletin kalbinde yaşamaya devam eden çok önemli bir devlet adamıdır. Halkın dertleri ile dertlenmiş, sevinci ile sevinmiş ve her zaman bir meşale gibi insanlara ışık ve sıcaklık sunmuştur. Meslek hayatı boyunca görevini büyük bir başarıyla sürdürmüş ve bu başarısını milletin gönlüne taht kurarak perçinlemiştir. Bir ülkenin tarihinde bu gibi devlet adamlarının yeri müstesnadır. Ali Gaffar Okkan aradan yüz yıllar geçse bile cesareti, sevgi dolu yüreği ve terör ile mücadelesiyle anılmaya devam edilecektir.” dedi.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın mezarı başında edilen dua sonrası mezarlığına çiçek bırakıldı.

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