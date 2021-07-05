Şehit çocuğunu sünnet düğününde babasının meslektaşları yalnız bırakmadı

COVID-19 sadece solunum sistemi değil; immün sistem, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi gibi birçok sistemimizi etkileyebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu geçiren semptomatik hastaların %25’inde miyalji ve genel zayıflığın olduğu bilinmektedir. Hastaların %36’sında ise motor kontrolü ve kas fonksiyonunu etkileyen kısmi nörolojik semptomların olduğu çalışmalarda vurgulanmaktadır. Aktif hastalık dönemini atlatmış olan bireyler solunum problemlerinin giderilmesi, fiziksel kapasitesinin arttırılması için fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır. COVID-19 teşhisi konmuş bireylerde taburculuk sonrası fiziksel fonksiyonda azalma ve solunum problemleri özellikle ilk 1.5-2 ayda ortaya çıkmaktadır.