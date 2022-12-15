Şehit bekçi Koşal’ın adı polis botunda yaşayacak

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da çıkan silahla kavgada pompalı tüfekle açılan ateşte şehit olan çarşı-mahalle bekçisi Gökçen Koşal’ın (31) adı İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan deniz polisi botuna verildi.

Tekirdağ’da 14 Temmuz 2021 gecesi Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde, silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan’a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda Koşal şehit olurken, ağır yaralanan Fırat Doğan da daha sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehitlerden Gökçen Koşal’ın adı İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan ve Marmara Denizi’ndeki olaylara müdahalede kullanılacak deniz botuna verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törene şehidin annesi Kamile Koşal, babası Hüseyin Koşal, kardeşi Hamdiye Gökçe Koşal, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile emniyet personeli katıldı. Törende, Vali Aziz Yıldırım, şehidin ailesine botu gezdirirken, Kamile Koşal’a, şehidin ve deniz polisi botunun fotoğrafını takdim etti. Fotoğrafı gören anne Koşal, gözyaşlarını tutamadı. (DHA)

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