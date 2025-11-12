AZERBAYCAN’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın (40) Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Şehit Haberi Ailesine Yetkililer Tarafından Verildi

Şehit Hamdi Armağan Kaplan’ın şehadet haberi, Gümüşhacıköy’de yaşayan ailesine Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin tarafından verildi.

Acı haberin ardından şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. İlçe genelinde büyük üzüntü yaşandı.

Evli ve İki Çocuk Babasıydı

Şehit Hamdi Armağan Kaplan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaplan’ın naaşının, yapılacak askeri törenin ardından memleketi Amasya’da toprağa verileceği bildirildi.