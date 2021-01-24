Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- HAKKARİ’de, yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Selim Gedik’in naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na inen uçaktan alınarak memleketi Sakarya’nın Karapürçek ilçesine götürüldü.

Hakkari’de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Ankara’da bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu. Şehidin cenazesi askeri uçak ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, şehidin annesi Ülviye Gedik ve aile üyeleri ile askerler, havaalanında şehit askerin cenazesini karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi, yarın Sakarya’nın Karapürçek ilçesindeki evinin karşısında bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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