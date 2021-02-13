Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu (2)

‘BEN BİR OĞLAN KAYBETTİM, BİNLERCE ASKER VE POLİS ANNESİ OLDUM’

Konya’nın Ereğli ilçesindeki şehit annesi Ayşe Uzan’ın, eksik olan koyunu da Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından teslim edildi. Kendisine şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan’ın ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu getiren jandarma ekiplerine teşekkür eden Ayşe Uzan, “Allah’ım sizlerden razı olsun. Sizler varsınız ben onurluyum, gururluyum. Siz benim arkamdasınız. Ben bir oğlan kaybettim. Binlerce asker, binlerce polis annesi oldum. Askerlerimizden Allah razı olsun. Askerlerimiz olduktan sonra benim sırtım yere gelmez. Birçok şehirden komutanlar aradı. Gururlu bir anne olduğumu anladım. Jandarmamız gece-gündüz çalıştılar, koyunlarımı buldular getirdiler. Allah jandarmamıza Hazreti Hamza’nın gücünü versin. Ramazan’ımın ismini verdiğim kuzuyu aldım kucağıma, kokladım. Ben bu jandarmaların hakkını ödeyebilir miyim? Bilemiyorum. Benim için seferber oldular” dedi.

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