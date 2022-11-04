Şehit annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı

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Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir (26), Mersin’de toprağa verildi. Anne Aysel Demir, oğlunu asker selamıyla uğurladı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir’in cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi’ne getirildi. Şehidin cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Aysel Demir, babası Sami Demir, eşi Hanife Demir ve yakınları katıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın kıldırdığı namazın ardından şehit Harun Yıldırım’ın cenazesi, Akbelen Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi. Şehidin cenazesinin şehitliğe götürüldüğü sırada annesi Aysel Demir, asker selamı verdi. (DHA)

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