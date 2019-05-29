Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs Firmaları Bayramı Dört Gözle Bekliyor

Seferlerinin artması ve fiyatlarının düşmesiyle vatandaşlar için şehirlerarası yolculukta öncelikli ulaşım aracı haline gelen uçaklar, şehirlerarası otobüs firmalarının işlerinde büyük düşüşlere yol açtı.

Bayramlar ve uzun tatil dönemlerinde iş yapamaz hale gelen firmalar batmanın eşiğine geldi.

Bayramı tatilinin uzaması çalışanlara rahat bir nefes aldırırken, bayramda yoğun bir şekilde çalışacak olan şehirlerarası otobüs firmaları için ise büyük önem arz ediyor. Her bayramda AŞTİ’de yaşanan yoğunluk bayrama kısa bir süre kalmasıyla birlikte yeniden başlamış durumda. Kimi vatandaşlar erkenden yola çıkarak memleketlerine giderken, kimi de gideceği yer konusunda kararsız kalınca bilet bulmakta zorlanıyor. Bundan dolayı AŞTİ’de şimdiden tatlı bir yoğunluk başlamış durumda.

Özellikle uzak illere yolculuk etmek için uçaklar öncelikli sırayı aldı. Uçak bilet fiyatlarının düşmesi ve zamandan edilen tasarruf uçakların tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar uçakları tercih edince bu durum şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarda olumsuz etki yarattı.

Kurlardaki artış otobüslerin bakım maliyetlerini artırırken üstüne birde yakıt fiyatlarında ki artış eklenince birçok firma batmanın eşiğine geldi. Yolcu taşımacılığı yapan firmalar neredeyse sadece bayram tatili gibi uzun tatil dönemlerinde iş yapar duruma geldi. Firmalar adına bir diğer sıkıntı ise bayram dönemlerinde vatandaşların mağdur olmaması için koydukları ek seferler. Ek sefer olarak konulan araçlar büyükşehirlerden dolarak gidiyor ancak boş olarak dönüyor.

VATANDAŞLAR UÇAKLARI TERCİH EDİYOR

AŞTİ’de şehirlerarası otobüs firma yetkilileri ile mevcut durumu konuştuk.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmada yetkili olarak çalışan Davut Yüce, “Otobüslerimiz 28’inden 2’sine kadar doldu. İnsanlar artık buraya gelip bilet almıyorlar, internetten alıyorlar. Müşterilerimizin yüzünü çoğu zaman otobüse binene kadar görmüyoruz. Uçak fiyatlarının düşük olması maalesef işlerimizi etkiliyor. Örneğin buradan Hatay’a otobüsle gitmek isteyen biri 130 TL bilet parası ödemek zorunda, uçak fiyatları da 130 lira doğal olarak insanlar uçakla seyahat etmeyi tercih ediyor.

Firmalar bilet fiyatlarını daha fazla ucuzlatamıyor çünkü maliyetler kurtarmıyor. Yakıt fiyatlarının yüksek oluşu doğrudan işlerimize etki eden başka bir konu. Yakıt fiyatlarının yüksek olmasının yanında doların yükselmesi otobüs parçalarının da artmasına neden oluyor. Çünkü bu parçalar yurt dışından geliyor. Dolar artınca otomatikman parçalarda zamlanıyor.Sürecin böyle devam etmesi durumunda birçok firmanın iflas edeceğini düşünüyorum.

AŞTİ

Mülteciler işlerimize olumlu katkılar yaptı. Tabi firmanın nerelere sefer yaptığı da önemli. Doğu illerine, sınır kapılarına yakın yerlere seferleriniz varsa mülteci yolcu sayınız daha çok oluyor. Bizim firmamız da geçen yıl bu yıla oranla daha fazla mülteci yolcumuz olmuştu.

Bayramları dört gözle bekliyoruz. Her ne kadar koyduğumuz ek seferler dönüşte boş olarak gelse de en iyi iş yaptığımız dönemler bayramlar oluyor. Bayram dışında ki zamanlarda işlerimizin çok iyi olduğunu söyleyemem.

Şehirlerarası otobüs firma yetkilisi Hacı Demir,” Bayram tatilinin on güne çıkartılması işlerin ve otobüs seferlerinin artmasına yardımcı oldu. Şu anda dezavantajımız uçak firmalarının belli başlı otobüs firmalarıyla anlaşıp kampanya başlatması .Vatandaşın ilk tercih olarak uçağı seçmesi işlerin istediğimiz seviyede geçmemesine neden oluyor. Bu bayramda Ankara’da yaşayan vatandaşların genellikle doğu illerini seçtiklerini görüyoruz. Eskiden Doğuya bir otobüs kaldırırken şimdi bayramın yaklaşmasıyla birlikte günlük otobüs seferlerimizi 3’e çıkardık.“ dedi

Hacı Demir,” Bayram haricinde Afgan ve Suriyeli vatandaşlar olmazsa işlerimiz gerçekten çok kötü durumda. Vatandaşlar son zamanlarda otobüs firmalarının kalitesine bakmıyor. Cebinin rahatlığına bakıyor”

Vatandaşların bir ay önceden bilet aldığını söyleyen Demir, ”Vatandaşlar bayrama kalırlarsa biletler kalmayabilir. Bu yüzden planlarını bir an önce yapıp, biletlerini son güne kalmadan almaları gerekir“ diye tavsiyede bulundu.

Bir başka şehirlerarası otobüs firma yetkilisi Sami Tarhanoğlu ise,” İnsanlar bayram tatiline gidiyor. Bayram tatilinin uzun olması ve vatandaşların yoğun talebi yüzünden Ankara boşalıyor diyebiliriz. İnsanlar ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu‘ya gidiyor. Tüm firmalar yoğunluğa karşılık vermek için ek seferler koydular. Bilet konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünmüyorum. Çünkü yoğunluk 20 gün önceden başladı” dedi.

YAKIT ZAMMI KAZANÇLARI VURDU

Tarhanoğlu, ”Tek sorunumuz uzak şehirlere dolu giden otobüslerimiz geri gelirken neredeyse boş dönüyor. Bu bizi ekonomik yönden etkiliyor. Ülkemizde mazot pahalı olduğu için yeteri kadar kazanamıyoruz. Bayram tatilinin uzatılması turizm sektörüne yarıyor. Bizim işlerimizi biraz kıpırdatsa da otobüslerimizin boş dönmesi bizim işimize gelmiyor. Eskiden işimiz 6 ay olurken şimdi 2 ay oluyor. Yolcular genellikle bilet alırken kendi memleketlerinin firmalarının biletini ve ucuz bileti tercih ediyorlar” ifadesini kullandı.

Bayram tatili nedeniyle erken başlayan yoğunluk için AŞTİ’ de güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Günde binlerce insanın uğradığı AŞTİ’de giriş çıkışlarda güvenlik görevlileri tarafından sıkı arama yapılıyor. Otobüslerin giriş ve çıkışlarında bagaj kontrolü yapılırken,yolculara bagaj fişi vermeyen firmalara da cezai işlemler uygulanıyor. Ayrıca , biletlerde yolcuların isim-soyad uyuşmazlığı bulunanları için de yetkililer tarafından firmalara ceza kesiliyor.

Her gün 70-80 bin kişinin giriş-çıkışını kontrol altında tutan güvenlik ekipleri, 7/24 sürdürülen uygulamalar kapsamında, çanta, valiz ve poşet kontrollerinin yanı sıra gelişmiş ulaşım araçlarıyla, yaya olarak devriye görevi yapıyor.

Toplam alanı 550 bin metrekare, kullanım alanı da 140 bin metrekare olan AŞTİ’de güvenlik elemanları; yolcular ve araçlarda silah, bomba kontrollerinin yanı sıra aranan suçluların bulunması, asker kaçakları, evden kaçanlar ve kaçak yabancıların yakalanmasında etkin rol oynuyor. Kullanılmayan inşaat ve yeşil alanlarda da kameralarla güvenlik kontrolleri yapılıyor.

SIKI KONTROL

AŞTİ’ye gelenlerin bagajları x-ray cihazından, yolcular da kapı dedektöründen geçirilip, üst aramaları yapılıyor. Bu kapsamda x-ray cihazıyla yapılan kontrol ve aramalarda şüpheli bulunan, içinden yasa dışı eşya ve çakı gibi delici kesici malzeme çıkan çanta ve valizlerle ilgili tutanak tutularak emniyete bildiriliyor.

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