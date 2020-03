Mamak Belediyesi,COVID19 virüsüne karşı devletin ve milletin yanında önlemlerini genişletiyor.

Kırıkkale yönünden Ankara’ya giriş yapan bütün araçlar polis noktasında Mamak Belediyesi Mobil Ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Ayrıca vatandaşların dijital ateş ölçer ile ateşlerine bakılıyor.

Güvenlik güçleri de seyahat edenler ile ilgili gerekli kontrolleri yapıyor.

7 Maddelik Yeni Paket Sonrası COVD 19 Virüsüne Karşı İlave Önlemler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 maddelik koronavirüs tedbiri çerçevesinde açıkladığı şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının ardından Mamak Belediyesi de harekete geçti.

Polis noktalarında güvenlik güçlerinin denetimine ilave olarak virüsün bulaş riskini azaltmak üzere Mamak Belediyesi sağlık ekiplerini görevlendirdi.

Hep birlikte önleyeceğiz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede COVID 19 virüsüne karşı adeta seferberlik ilan ettiklerini vurguladı.

Murat Köse, “ Güzel Mamak’ın her köşesinde virüsle etkin mücadele ediyoruz. Covid19savarlarımız Mamak sınırları dışında da talep edilen her yere gidiyor. GİMAT’tan İvedik Organize Sanayi Bölgesine Etimesgut ilçemizdeki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na Kalecik’ten Kızılcahamam’a bütün güzel Ankara’mıza hizmet veriyoruz. Devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Şimdi de ekiplerimiz Ankara dışından gelen vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyor, ateşlerini ölçüyor. Sağlık her şeyden önemli. Hükümetimiz, Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda her türlü tedbiri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetle konunun üzerinde duruyor. Biz de en iyisini yapmak için 24 saat görev başındayız. Açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz” dedi.