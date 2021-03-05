Şehidin amcası: Fırsat buldukça baba evine gelirdi

Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- BİTLİS’teki helikopter kazasında şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz’ın (28), Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki baba ocağında taziyeleri kabul eden amcası Hikmet Yılmaz, yeğenin fırsat buldukça baba evini ziyaret ettiğini belirtti. Yılmaz, “En son bir ay önce baba evine geldi, tayinini bekliyordu” dedi.

​Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz’ın Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi’nde yaşayan amcası Hikmet Yılmaz, yeğeninin fırsat buldukça baba evini ziyaret ettiğini ifade etti. Yeğenin tayin beklediğini belirten Hikmet Yılmaz, “Göreve 2014 yılında başlamıştı. Vakit buldukça hep baba evine geliyordu. 2019 yılında evlenmişti, 8 aylık bir erkek çocuğu vardı. Kendisi tayinin almak istiyordu. Bitlis, Van, Muş taraflarından sürekli keşifler yapardı. Her zaman gelirdi. Ama bu defa gelemedi” dedi.

Elif- Tayfur Yılmaz çiftinin 1’i polis, 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit Nazmi Yılmaz’ın 2 yıl önce Gizem Yılmaz ile hayatını birleştirdiği ve Tayfur adında 8 aylık oğulları olduğu belirtildi.

Nazmi Yılmaz, yarın Afşin’de Kuşkayası Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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