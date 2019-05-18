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18 Mayıs 2019
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaptanı Sehic, Fenerbahçe maçını kazanacaklarını söyledi. yüzde yüz hazır olduklarını söyledi.
Spor Gündemi ve Haberleri

Sehic: Fenerbahçe’yi biliyoruz, galibiyet alacağız

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kaptanı Sehic, Fenerbahçe maçını kazanacaklarını söyledi. Hafta boyunca maçı konuştuklarını ifade eden Sehic, yüzde yüz hazır olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumpor, Pazartesi günü saat 20.00’de karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolcuların moralli olduklarının gözlendiği antrenman neşeli bir şekilde geçti.

Hamzaoğlu, antrenman öncesi futbolcularla tek top oynadı. Kaybedenin cezalandırıldığı oyunda, Eduok, topa iki kez dokunması sebebiyle cezalandırmak için gelen arkadaşlarından kaçtı. Sıcak bir havada geçen antrenmanda gazetecilerin Fenerbahçe maçıyla ilgili sorularını cevaplandıran Kaptan Sehic, yüzde yüz hazır olduklarını söyledi. Sehic, “Rakip bizi biliyor, biz de Fenerbahçe’yi biliyoruz. Umarım bu maçın sonunda galibiyet alan biz olacağız. Evimizde bakıldığında son maçlarda çok iyi oynadık. Bu maçı kazanarak Kayseri’ye moralli gitmek istiyoruz” dedi.

KÜME DÜŞMEMİZİ BEKLEYENLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ

Pazartesi günü önemli bir maça çıkacaklarını belirten İbrahim Akdağ, 38 puana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 38 puan aldıkları takdirde takımın ligde kalacağını vurgulayan Akdağ, “Önce Fenerbahçe maçını atlatarak Kayseri’yle final yapmayü düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta kötü bir mağlubiyet aldık. Ama bunu atlattık, artık Fenerbahçe maçını düşünüyoruz. Kalan iki maçı aldığımızda biz düşmeyeceğiz” diye konuştu.

Takım olarak Göztepe-Bursa maçına bakmadıklarını anlatan İbrahim, şunları söyledi: “Biz önümüze bakacağız, 6 puan alıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Biz iki maçımızı kazandığımız takdirde farklı bir takım da küme düşebilir. Çünkü biz ikili averajda rakiplerimize göre iyiyiz. Bu takımın küme düşmesini bekleyenleri sevindirmeyeceğiz.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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