18.4 C
Ankara
22 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Şeffaf dönem devam ediyor
Öne ÇıkanYerel Haberler

Şeffaf dönem devam ediyor

Editör Editör

-

8
1

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi, “Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi” için herkese açık ihaleye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Belediyecilik” anlayışı ile ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hizmet alım işi ile ilk kez hayata geçirilen canlı yayın uygulaması, Belplas Şirketi’nin düzenleyeceği ihale ile devam edecek.

İHALE CANLI YAYINLANACAK

ANFA’dan sonra Belplas Şirketi de haşere ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç alım işi için herkese açık ihale gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak ihale, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30’da Ahi Evran Mahallesi, 241 Sokak, No:39 Sincan adresinde teklifler kapalı zarfla alınacak.

Belplas Şirketi, firmaların katılımlarını sağlamak amacıyla idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı, ilgili evrak ve formları http://www.belplas.com.tr/ internet adresindeyayınlanırken, açık ihale Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘www.youtube.com/ankarabbld’ ve ‘twitter.com/ankarabbld’ adresinden yayınlanacak.

1 Yorum

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikABD metrosunda bayıltan dayak
Sonraki İçerikDavet geldi çaya gidildi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Obeziteye karşı haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüş

Editör -
 DÜNYA Sağlık Örgütü tarafından 'Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanan obezite için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılıyor. Ege Üniversitesi...

‘İyiliği yaşasın’ diyerek organlarını bağışladılar

Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı

Güneş, kilo vermeyi kolaylaştırıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yerel Haberler

Taşdelen STK’larla bir araya geldi

Editör -
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makamında sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Gümüşhaneli İşdamları ve Girişimcileri Derneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Yaza merhaba panayırı

Editör -
Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi Yaza Merhaba Panayırı ile yeni yerinde ilk dönemi tamamlayarak mezunlarını verdi. 1000 Çocuk Korosu’nun yanı sıra Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’nde eğitim...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Keçiören’de mahalle ilaçlamaları aralıksız sürüyor

Editör -
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelerle mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, “Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Köse, gençlerin çay davetini kırmadı

Editör -
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftardan sonra kendisini çaya davet eden gençlerin davetini geri çevirmedi. Gençlerle sohbet edip çay içen Köse, gençlerin...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71