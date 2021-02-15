Seferihisar’da 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Abidin Paşa 1843 yılında Preveze’de doğdu. Babası Ahmet Dino, Arnavutluk’un ileri gelen ailelerinden idi. Kendisi bu sayede iyi bir eğitim aldı. Devletin birçok kademesinde görev yaptı. 3 ay kadar süren Hariciye nazırlığından sonra 1881 yılında Adana valiliğine atandı. 4 yıl 7 ay 14 gün bu görevde kaldı. Adana’da bir valinin 4 yıl görevde kalabilmesi çok sıradışı bir durumdu. Ama Abidin Paşa kalabildi.