Sedyeden düşüp, ölen Suriyeli hastanın oğlu: Türkiye’nin adaletine güveniyoruz

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP’te ambulansa taşındığı sırada sedyeden düşüp, beyin kanaması geçirdikten 8 gün sonra hayatını kaybeden diyaliz hastası Suriye uyruklu Hüseyin Mustafa’nın (47) oğlu Ahmed Mustafa (23), babasının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü. Ahmed Mustafa, “Türkiye’nin adaletine güveniyoruz. 10 yıldır Türkiye’deyiz, 8 kardeşiz ve babasız kaldık. Babamın ölümünde ihmali olanlar cezalandırılsın” dedi.

Olay, 21 Ekim’de Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Diyaliz hastası Hüseyin Mustafa, iddiaya göre hastanedeki tedavisinin ardından eve getirildiği sırada sedyeden düştü. Yeniden hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mustafa, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Mustafa, yoğun bakımda 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 8 çocuk babası Hüseyin Mustafa, dün yakınları tarafından toprağa verildi.

‘BABAM İHMAL SONUCU ÖLDÜ’

Hüseyin Mustafa’nın çocuklarından Ahmed Mustafa, babalarının sağlık personelinin ihmali sonucu sedyeden düşürüldüğünü söyledi. Babasının ölümünde ihmali olanların adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini ifade eden Ahmed Mustafa, “Babam diyaliz hastasıydı. Diyalizden çıktıktan sonra sedyeden düşürülünce babamı ambulansla yeniden hastaneye götürdüler. Hastanedeki kontrolde beyinde kanama oluştuğu ortaya çıkmış. Hastanede yapılan müdaheleleri rağmen babam vefat etti. Bu bir ihmal. Babam ihmal sonucu öldü. Bizim başımıza gelen bu olay, başkasının başına gelmesin. Türkiye’nin adaletine güveniyoruz. 10 yıldır Türkiye’deyiz, 8 kardeşiz ve babasız kaldık. Babamın ölümünde ihmali olanlar cezalandırılsın” diye konuştu.

ÇİFTE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan başlatılan adli soruşturmada, Hüseyin Mustafa’nın sedyeyle taşınması sırasında görevli 2 personel ile ambulans şoförünün bilgisine başvurulduğu belirtildi. Bu kapsamda görevlilerin ihmalinin tespit edilmesi halinde, haklarında dava açılacağı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün de ihmal olup, olmadığına ilişkin başlattığı idari soruşturmasının sürdüğü belirtildi. (DHA)

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