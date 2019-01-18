Oyuncu Seda Bakan, sosyal medyada büyük yankı uyandıran 10 years challenge akımına uydu. Bakan, 22 yaşındaki oyuncu Kodi Smit-McPhee’nin fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yan yana koyup “Ay yanlış oldu” notunu düştü.

Son günlerde Instagram’da trend olan, 10 yıllık değişim (#10YearsChallenge) akımına ünlüler büyük ilgi gösterdi.

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarında 10 yıl önceki ve sonraki hallerini paylaştı.

SEDA BAKAN TERS KÖŞE YAPTI

Oyuncu Seda Bakan’da 10 yıllık değişim akımına esprili bir paylaşımla katıldı.

Seda Bakan, 22 yaşındaki oyuncu Kodi Smit-McPhee’nin fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yan yana koyup ‘Ay yanlış oldu’ notunu düştü.