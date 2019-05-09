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9 Mayıs 2019
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Yazarlar

Seçimleri birleştirmek gerekir

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Önce cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yaptık, bundan bir yıl sonra da yerel seçim için sandığa gittik.
Bunun sonucu şu oldu:

Ülke yaklaşık 2 yıl seçim atmosferinde kaldı. Bu süreçte karşılıklı suçlamalar havayı gerdi, belirsizlik ortamı ve ölçüsüz vaatler ekonomiye zarar verdi.

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Oysa çözüm son derece basit:
Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimler aynı gün yapılmalıdır.

Böylece ülke 5 yıl boyunca seçim gerilimlerinden uzak kalacağı gibi, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin ayrı ellerde olmasının yaratacağı sorunlar da asgariye inecektir.

Meclis’in ve Ak Parti iktidarının 23 Haziran’dan sonra bu konuyu gündemine almasında yarar var.

EN İYİSİ MEYDANI İKİ ADAYA BIRAKMAK!

23 Haziran’a kadar ülkede tansiyonun daha da yükselmemesi ve ekonominin daha da bozulmaması için yapılacak tek şey şu:
Meydanın iki adaya, yani Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a bırakılması.
İki aday yapacağı toplantılarla, çıkacağı televizyon programlarıyla projelerini anlatır ve bu şekilde seçmenden oy ister.
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İdeal olan budur ama böyle olmayacağı anlaşılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul’a karargah kuracaklar.

CHP’nin de hem Kılıçdaroğlu hem de diğer parti yetkilileri ile İstanbul’da büyük bir kampanya yürütmeleri bekleniyor.
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Bu durumda tansiyonu fevkalade yüksek, kavgası son derece bol bir seçim kampanyası izleyeceğimiz hemen hemen kesin gibi.

1 Yorum

  1. Vay nuri abim benim naber nasilsin.gatdaş.isler nadil.cici abim.coluk cocuk nasil guzel abim.sikma canini abimmm.bak yaz geldi.Git bi miyorkaya ibiza sontoriniye boyle çaliş çaliş ne olacak vur patlasın çal oynasin.sikma kendunu relaks ol.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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