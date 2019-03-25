Pazar akşamı binlerce belediye başkan adayı seçimi kazanmanın sevincini yaşarken, binlercesi de kaybetmenin derin hayal kırıklığıyla baş başa kalacak.

Peki, seçimi kaybedenler ne yapmalı?

Bir doktor dosttan aldığım tavsiyeleri kendilerinin bilgilerine şimdiden sunuyorum:

-Yansıtma yolunu seçin, yani başarısızlığın faturasını kendinize değil başkasına kesin. Örneğin Cumhur İttifakı adayı olup da kaybettiyseniz, “Enflasyon ve işsizlik yüzünden böyle oldu, yoksa seçmen beni bağrına basardı” deyin. Millet İttifakı adayı olup da kaybettiyseniz, “Bizim liderler yeterince çalışmadı, seçmeni etkileyecek bir kampanya yürütemedi. Zaten ülkede ciddi bir muhalefet sorunu var” yorumunu yapın.

-Belediye başkanlığının insanın gecesini gündüzüne katmasını gerektiren zor bir görev olduğunu, özel hayatı alt-üst ettiğini düşünün, tevekkül içinde, “Her işte bir hayır vardır” sözünü tekrarlayın.

-Bir süre gazetelere ve televizyonlara bakmayın.

-Açık alanda uzun yürüyüşler yapın, bol oksijen alın.

-Eşiniz ve çocuklarınızla beraber birkaç haftalık tatile çıkın, hava değişimi yaşayın.

-Film izleyin, tiyatroya gidin, kitap okuyun.

-Yeni bir hobi edinmeye çalışın. Koleksiyonculuğa da başlayabilirsiniz, bir koroya da katılabilirsiniz.

-Siyaset dışındaki arkadaşlarınızı arayın, onlarla zaman geçirin, siyaset dışı sohbetler yapın.

-Tüm bunları uygulayıp da içinizdeki sıkıntıyı, bunalımı atamıyorsanız profesyonel yardım almak amacıyla bir psikiyatri uzmanına başvurun.

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Hadi, son tavsiye de benden olsun:

Bu iyiliğimi unutmayın, gerçek dostun zor günlerde belli olduğunu hep hatırlayın!