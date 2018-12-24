Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla katılacağız. Aday belirleme çalışmalarımız sürüyor” dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Yalova’da düzenlenen İl Kongresi’ne katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Aksakal, yerel seçim için tüm Türkiye’de çalışma yürüttüklerini söyledi. Yapılan ittifaklara yönelik eleştirilerde bulunan Aksakal, “31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla katılacağız. Aday belirleme çalışmalarımız sürüyor. Bir siyasi parti ne için kurulur? Devleti yönetmek için yerelde belediyeleri yönetmek için il genel meclislerini yönetmek için kurulur. Bir parti, bir partinin adayını seçtirmek için kurulur mu arkadaşlar? Bunun adı siyaset midir? Eğer kendinize güveniniz yoksa eğer bir bölgede toplumun tamamının oyu ya da sizi iktidara getirecek çoğunlukta oyu almaktan imtina ediyorsanız bunun adı siyaset değildir; bunun adı görevdir, görevli olmaktır” diye konuştu.



‘İTTİFAKLAR AYNI İSTİKAMETTEKİ GÖRÜŞ İÇİNDE OLUR’



Farklı görüşlerde olanların ittifak yapamayacağını savunan DSP lideri Aksakal, “Bakın büyükşehirlerde parlamentodaki partiler geçen yerel seçimler döneminde yaşadığımız gibi bir ittifak hikayesi uydurdular, milleti bunun peşinden sürüklemeye çalışıyorlar. Bir tarafta sözde ‘cumhur ittifakı’, bir tarafta sözde ‘millet ittifakı’ ve içlerine bakarsanız hiçbirisinin siyasi iradesi ile yolu birbiriyle örtüşmüyor. İttifaklar aynı istikametteki görüş içerisinde olur. Bir taraftan ‘Sağcıyım’ diyen de diğer taraftan ‘Solcuyum’ diyen hangi konuda ittifak yapabilir arkadaşlar? ‘Cumhur ittifakı’ diye önümüze koydular değil mi? Bir tanesi diyor ‘Ben milliyetçiyim’, diğeri de diyor ki ‘Ben milliyetçiliği ayaklar altına aldım’. Şimdi bunlar ittifak yapıyorlar” dedi.



Kongrede, mevcut İl Başkanı Cemal Bayram, tek listeyle girdiği seçimde başkanlığa yeniden seçildi.