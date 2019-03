AKP yönetimindeki Türkiye pahalılığı, yoksulluğu ve kuyrukları yaşıyor. Üretmeyen, israf eden, plansız, programsız bir ekonomi artık ihtiyaçlara cevap vermiyor. Bu nedenle seçimin gündemine; domates, biber, patlıcan, soğan ve patatesin yüksek fiyat artışları girdi.



AKP PAHALILIK YOKSUZLUK VE YOLSUZLUK NEDENLERİYLE ZOR DURUMDA

Kötü yönetim, israf ve yolsuzluk ve yoksulluk nedenleriyle üretmeyen ekonomi AKP’yi zor duruma düşürüyor. Bu nedenle; yeni suçlular, yeni yaftalar üretiyor! Her başarısızlığın nedeni ya muhalefet; ya dış güçler ya da esnaf, tüccar!

Seçim sath-ı maili’nin sonuna yaklaşıldığı bu günlerde ‘’terörist’’ terörü estiriliyor! Meydan meydan ‘’beka’’ ve ‘’terör’’ konusu işleniyor. Sanki belediyelerin tamamına teröristler adaymış gibi…

Pahalılık ve geçim sıkıntısı nedeniyle bunalan halka AKP’nin mantıklı bir savunma gerekçesi olmadığı için işi ‘’vatan, millet, sakarya’ya’’ getiriyor. ‘’

Sanki 25 yıldır en büyük belediyeleri, 17 yıldır ise Türkiye’yi AKP yönetmiyor! Manavlar, bakkallar ve Pazar esnafları ‘’terörist’’ ilan ediliyor! Sıradaki esnaf gurupları ise adeta AKP’den ‘’terörist’’ ilan edilme sırasını bekliyor!

SANKİ HER İLİN, İLÇENİN VE BELDEYİ CUMHURBAŞKANI YÖNETECEK!

Belden aşağı serbest! ‘’Rezil’’, ‘’hain’’ ve ‘’zillet’’ ‘’beka’’, ‘’iç ve dış düşman’’ yaftalamaları ile seviye yerlerde! Oysa bir yerel seçim yapıyoruz. Şehirlerin imar, konut, yeşil alan, park, bahçe, ulaşım, yol sorunları konuşulması gerekir!

Bütün Türkiye’nin her karışı Cumhurbaşkanı ve AKP’li adaylarının pankartlarıyla dolu. Büyük Şehir Belediyesinden tutun belde belediye adaylarına kadar her pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan var! Sanki o beldeyi, o ilçeyi, o ili ya da o büyük şehiri Erdoğan yönetecekmiş gibi. Her taraf Erdoğan. Doğu batı, kuzey, güney O’nun pankartlarıyla dolu!

TARIM VE HAYVANCILIK BİTMİŞ

Devri iktidarlarında bir tarım Ülkesi olan Türkiye her şeyi ithal eder oldu. Tarım girdileri olan; mazota, benzine, gübreye, ilaca yapılan zamlarla üretici artan maliyetler nedeniyle zor durumda. Üretici kazanamıyor. Esnaf kazanamıyor. Yetmezmiş gibi bir de üretici köylü, pazar ve hal esnafı fiyat artışlarının suçlusu olarak ‘’terörist’’ ilan ediliyor.

Bir zaman da soğan depoları basılıyordu! Madem stokçular soğan stokluyordu, fiyat artışlarının sebebi ‘’stokçu teröristler’’ idiyse neden İran’dan, Suriye’den soğan ithal ediliyor. Terörist ilan edilen hangi esnaf bağımsız yargıda yargılanıp mahkûm oldu?

Oy almak için Hazine’den para dağıt. Üreten köylüyü şehirlerin varoşlarına doldur. Sağlıksız gıda dağıtarak oylarını devşir. Şehirleri yeşilsiz, parksız beton ormanına çevir. İmar rantı uğruna Ülke’nin bütün kaynaklarını betona yatır. Fabrikaları üretim yerlerini haraç mezat eşe dosta yandaşa peşkeş çek. Sonra samandan havyara her şeyi ithal et!

Üretemeyen ekonominin sorumlusu AKP iktidarı ithalatı tavan yaptırarak Ülke’yi döviz sıkıntısı sarmalına mahküm etti. Seçim öncesi yoksul semtlerde ‘’Tanzim Satış Çadırlar veya Araçları’’ açtı. Seçim öncesi yoksul halkın oylarını devşirmeye yönelik bu uygulama seçim sonunda kaldırılacağını açıkça söylüyorlar. Yoksul halkı, üretici köylüyü seçim sonrası zor günler bekliyor.

PATATES VE SOĞAN İTHALATINDA REZALETTİN SON PERDE!

İran’dan ithal edilen soğan Van’dan Ülke’nin her yanına dağıldı. İthal soğan 3 lira, yerlisi 4 lira. Patatesi savaşla param parça olan Suriye’den alıyoruz!

Eski Ekonomi Bakanı, yeni İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Zeybekçi; ‘’Türkiye’nin kontrolündeki Afrin ve El Bab bölgesinde Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çabaları üretilen patates orada ki halkın geçimini sağlamak amacıyla ekilen patates Türkiye’de fiyatlar yükselince hükümet yetkililerine göre 4 bin ton ithalat yapıldığını’’ açıklandı.

TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ’NİN DANIŞMANI OLDUĞU ŞİRKET Mİ PATATES İTHAL EDECEK

Cumhurbaşkanlığı’nın 815 sayılı Kararı ve Patates İthalatında Tarife Kontejanı Uygulamasına İlşkin Tebliğ Resmî Gazete’nin 11/Mart 2019 tarihli sayısında yayınlandı. Buna göre 200 bin ton patates ithalatına yüzde (0) gümrükle izin verildi.

Hatta patatesle ilgili bu Ülkenin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘’ülkede karantinaya tabi zararlı organizma tespiti nedeniyle 141 bin 650 dekar patates üretim alanında patates ekiminin yasaklandığını bildirdi.’’ Ve Türkiye patates ithal etmek zorunda kaldı. Bu yasaklamayı getiren Bakan Pakdemirli 2018 yılına kadar dondurulmuş patates üreticisi küresel şirket McCain’in Ortadoğu iş geliştirme danışmanı olarak çalıştığı kendisi özgeçmişinde açıkladı. Bakan olduktan sonra şirketle ilişkilerini sürdürüp sürdürmediği ise bilinmiyor.

200 bin ton Patates ithalatının Tarım Bakanı Pakdemirli’nin bir dönem danışmanlık yaptığı Kanada menşeli McCain Food şirketi tarafından yapılacağı yazılıp çiziliyor. Adrese teslim ithalat yani.

İşte memleketin hali pür-melal’i!…