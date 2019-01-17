AK PARTİ: Çatlak seslerin çıkmayışı, bütünlük görüntüsü vermesi olumlu.

İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın Meclis başkanlığından istifa etmemesi yanlış oldu.

Tam, “Ekonomiyi rayına oturttuk” derken kuru soğanın azizliğine uğradılar.

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artış ile kredi kartı borçlularına getirilen ödeme kolaylığı ilgili kesimlerde iyi karşılandı.

Her şeye karşın İstanbul ve Ankara’yı kaybetme korkusunu üzerlerinden atamıyorlar.

Seçimde bekledikleri sonucu alamazlarsa bunun nedenini adaylarda değil genel ekonomik tabloda aramalılar.

CHP: Geleneksel tutumunu değiştirmiyor, gene dağınık, iç huzuru bulamamış bir profil çiziyor.

İstanbul adayının kampanyası başarılı sayılır. Ankara adayı eh işte…

İzmir’de adayı bir türlü açıklayamamaları aleyhlerine olacak gibi.

İzmir’in yanı sıra Ankara ve İstanbul’dan birini alırlarsa bunu büyük bir seçim zaferi olarak gösterebilirler.

Üç büyük şehirden sadece İzmir’i almaları ise partiyi iyice karıştırır.

MHP: Seçimden en kârlı çıkan parti olabilir.

Ak Parti’yle ittifakta ezilmediler, kaybolmadılar.

Devlet Bahçeli, istediği zaman iktidar, istediği zaman muhalefet görüntüsü verebiliyor.

İYİ PARTİ: CHP ile ittifak yapmaları dağılmalarını önledi.

Başarılı sayılmaları için en az 5-6 şehirde başkan çıkarmaları şart.

Aksi takdirde seçimden hemen sonra olağanüstü kongreyi toplamak zorunda kalırlar.

HDP: Hiç çalışmıyorlar mı, yoksa çalışmalarını kamuoyuna duyurmakta zorluk mu çekiyorlar, tam anlayamadım.

Sanki, “Güneydoğu’da 7-8 şehir her halükârda bizimdir. Gerisine boş ver” havasındalar.

Bazı yerlerde CHP’yle gizli ittifak kurup kurmayacaklarını da merak ediyorum doğrusu.

SAADET PARTİSİ: Temel Karamollaoğlu bu yıl tatile çıkmak için yaz aylarını beklememiş olmalı.

Bu partiye umut bağlayanlar zannederim kendilerini pek iyi hissetmiyordur.

VATAN PARTİSİ: Seçime kazanmak için değil kaybetmek için girmeyi hiç sorun yapmıyorlar.

Anlaşılması zor tuhaf bir özgüven içindeler.

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Sınıfta en arka sırada oturan, yaşını başını almış, dersle filan alakası olmayan, tasdikname bekleyen öğrenciye benziyor. Seçime girecek diğer partiler, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Komünist Partisi’nin de bundan pek farkı yok.