Recep Tayyip Erdoğan, HDP’nin özellikle büyük kentlerde CHP-İYİ Parti ittifakı’nı destekleyecek olmasından kaygı duyuyor. HDP-PKK bağlantısını hemen her konuşmasında gündeme getirmesinin nedeni bu. Böylece, CHP’deki “Ulusalcılar”ı, İYİ Parti’deki “Milliyetçiler”i uyarmayı hedefliyor.

++

Devlet Bahçeli, zillet, illet, hıyanet, ihanet, rezalet, melanet, dalalet, felaket gibi sözcükleri ardı ardına sıralayarak seçmende,”Cumhur İttifakı’na oy verilmezse ülkenin geleceği tehlikede” algısı yaratmaya çalışıyor.

++

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in yanı sıra İstanbul ve Ankara’dan birinde belediye başkanlığını kazanmalarının seçim sonrasında genel başkanlık koltuğunu kaybetmesini önleyeceğine inanıyor, HDP’li seçmenin vereceği desteği çok önemsiyor.

++

Meral Akşener ne yaparsa yapsın Erdoğan’ın oklarına hedef olmayı başaramıyordu. Denizli’de başlattığı tartışmayla isteğine kavuştu. Bu nedenle son mitinglerinde mutlu ve coşkuluydu. Sadece Erdoğan’a büyük bir tazminat ödemeyi değil cezaevine girmeyi bile göze almış görünüyor.

++

Temel Karamollaoğlu, Real Madrid’le maç yapmaya çıkacak Pendiksporlu futbolcular gibi. Kaderine razı olmuş şekilde boynu bükük bekliyor.

++

Önder Aksakal, son dakikada teselli ikramiyesi vurmuş talihliye benziyor. CHP’den istifa edip DSP’den aday olanlara dua edip, ‘Çok şükür bu seçimde de ortadan tümüyle kaybolmadık” diye düşünüyor.