“Seçim Sonrası Süreç, İmamoğlu’nu Güçlendirdi”

Amerikan Alman Marshall Fonu Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, 31 Mart yerel seçimlerinin Türk siyasetinde bir dönüşümün başlangıcı olabileceğini söyledi.

​Seçim sonuçlarıyla birlikte Batı’da ‘‘Türkiye’de artık gerçek seçim olmaz’’ algısının kırıldığı görüşünü de dile getiren Ünlühisarcıklı, “Türkiye’deki seçimler adil bir zeminde yapılmıyor bu gerçek ama bu seçimde muhalefet İstanbul’u Ankara’yı ve bazı başka şehirleri iktidarın elinden alarak Türkiye’deki seçimlerin gerçek ve rekabetçi olduğunu dünyaya da göstermiş oldu’’ dedi.

Ünlühisarcıklı, iktidarın da bu durumdan memnun olması gerektiğini çünkü bu sonuçların bir anlamda önceki seçimleri de meşrulaştırmış olduğunu söyledi.

Bu seçim sonuçlarıyla beraber Türkiye’deki siyasi tablonun çok daha fazla renklendiğini ve siyasi manzaranın değiştiğini belirten Ünlühisarcıklı, “Bu siyasi manzaranın aslında tabii hala en baskın unsuru Recep Tayyip Erdoğan. Öte yandan manzara şimdiden renklendi ve bu manzarada ortaya çıkan yeni unsurlar var, yeni yüzler, yeni liderler, yeni lider adayları var. Bunlar çok farklı bir profil ortaya koyuyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu farklı kesimlerle iletişim kurabilmesi, güleryüzü, sakinliği, pozitifliğiyle bence çok farklı bir profil çiziyor ve onu ve benzeri isimleri bence Türk siyasetinde daha fazla görmeye başlayacağız. Her ne kadar bu seçim Türk siyasetinde bir dönüşüme sebep olmadıysa da bence böyle bir dönüşümün başlangıcı olabilir’’ diye konuştu.

Ünlühisarcıklı, İstanbul’daki seçim sonucuna itirazlar neticesinde sonuçta bir değişiklik olacağını sanmadığını da kaydetti.

HDP’nin sessiz bir şekilde de olsa muhalefet ittifakına destek vermesinin sonuçlarda belirleyici rol oynadığını ifade eden Ünlühisarcıklı, muhalefetin kampanya döneminde izledikleri stratejiyle iktidarın kutuplaştırıcı söylemleriyle nasıl baş edeceklerini öğrendiklerini ortaya koydukları görüşünü dile getirdi.

Cumhur İttifakı’nın her ne kadar bu seçimde önemli yerleri yitirse de ülke genelindeki oylarında pek bir kayıp olmadığına dikkati çeken Ünlühisarcıklı, muhalefetin de sağladığı başarılarla bir anlamda rüştünü ispat ettiğini söyledi, HDP ve İYİ Parti’yi ise seçimin kaybedenleri olarak niteledi.

Ünlühisarcıklı, seçim sonrasında yaşananların İmamoğlu’nu “daha da büyüttüğünü’’ belirtirken, “Eğer seçim hemen o gece sonuçlanmış olsaydı Ekrem İmamoğlu az farkla belediye başkanı olmuş bir siyasetçi olacaktı. Ama süreç ona daha fazlasını ortaya koyma imkanı verdi ve dolayısıyla Ekrem İmamoğlu artık Türkiye’de önemli liderlerden birisi oldu’’ dedi.

Seçimin sonuçlarının ardından, Erdoğan’ın ‘yenilmez’ olduğu algısının kırılıp kırılmadığı sorusunu Ünlühisarcıklı, “Aslında kırılmayabilirdi ama AK Parti’nin seçim sonrasında kullandığı söylem ve izlediği strateji yenilmiş olduğu algısını yarattı ve pekiştirdi. Yani seçim sonrasında kaybetmiş bir parti gibi davrandılar. Oysa her şeye rağmen, bu ekonomik krize rağmen, oylarında büyük bir erime yaşanmadı’’ şeklinde yanıtladı.

Şimdi AK Parti içinde çoklu bir tartışmanın yaşanabileceği ihtimaline işaret eden Ünlühisarcıklı, Erdoğan’ın bundan sonra izleyeceği politikaların şekliniyse seçim sonuçlarından çok ekonomik kriz ve ABD’yle S-400 krizinin belirleyeceğini savundu.

Ünlühisarcıklı, İmamoğlu’nun resmen belediye başkanı olması halinde, İstanbul’da belediye başkanı ve belediye meclisinin çoğunluğunun başka partilerden olacağına dikkati çekerek, “Bana göre bu olumlu bir şey çünkü Türkiye genelinde, Türkiye’nin yönetiminde olmayan dengeleri denetleme mekanizması İstanbul özelinde olacak. Bence İstanbul bu denge-denetleme mekanizması içinde daha iyi yönetilecek artık’’ diye konuştu.

Ünlühisarcıklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutuplaştırıcı siyaset izleyerek bir yandan kendi tabanını sağlamlaştırdığını ancak diğer yandan da birbirinden çok farklı kimliklere sahip partileri birleştirdiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı herhalde gördü ki artık kutuplaşma onun lehine çalışmıyor. Bundan sonraki strateji öncelikle karşısındaki ittifakı dağıtmak olacaktır Sayın Erdoğan’ın ve bunu yapmak için de bence dilini yumuşatacaktır’’ ifadesini kullandı. Ünlühisarcıklı, iktidarın beka problem söyleminin AK Parti’den çok MHP’nin işine yaradığı görüşünü de dile getirdi.