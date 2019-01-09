Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK’nın 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve genel mahallerde her cins alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince tüm kahvehane, kıraathane ve web kafeler gibi tüm genel eğlence bölgeleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kaidelerne uyulmak koşuluyla saat 18.00’den sonra yapılabilecek. Emniyet ve emniyeti korumakla görevli olanlardan diğer hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve kentlernde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her çeşit gösterim organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla alakalı haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her çeşit gösterim organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile alakalı verilecek haber ve bildiriler yayımlanabilecek. tüm yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.