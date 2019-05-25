Seçim biter, kavga bitmez!

İstanbul’da yenilenecek seçimin ardından ortalığın sütliman olacağını, kaybeden tarafın diğerini centilmence kutlayacağını düşünenler varsa yanılıyor.

Seçimi Ekrem İmamoğlu’nun kazanması halinde, Ak Parti sözcüleri muhtemelen yine, “Hiçbir şey olmamış bile olsa mutlaka bir şeyler olmuştur” diye konuşacak, “hile, sabotaj, hırsızlık” sözcüklerini dillerinden düşürmeyecek, dahası bu seçimin iptali için de Yüksek Seçim Kurulu’na gitmekten çekinmeyeceklerdir.

İkinci senaryoya gelelim.

Seçimi Binali Yıldırım’ın kazanması halinde ise CHP’liler ayağa kalkacak, “Anamızın ak sütü gibi helal oylarla kazandığımız seçim korkunç bir tezgahla elimizden alındı. Demokrasi tarihimizde görülmemiş bir skandal yaşandı, suç işlendi” diye konuşacaklar, seçim sonucunu kabul etmediklerini yüksek ve öfkeli seslerle ifade edeceklerdir.

Yani, 23 Haziran’dan sonra huzura kavuşmayacağız, muhtemelen 31 Mart sonrasını aratacak bir krizin içine yuvarlanacağız.

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Peki, ülkeyi derinden sarsacak, demokrasimize, dış itibarımıza zarar verecek, ekonomiyi alt-üst edecek böyle bir tablonun oluşmasını önleyecek hiçbir şey yok mudur?

Bana kalırsa bunun bir yolu var.

Önerim şudur:

İmamoğlu ve Yıldırım önümüzdeki günlerde bir araya gelmeli, “Seçim sonucu ne olursa olsun saygı göstereceğiz, bunu bir gerilim ve kavga nedeni yapmayacağız, Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda filan bulunmayacağız” diye bir centilmenlik anlaşması imzalamalıdır.