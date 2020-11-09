Şebinkarahisar’da yangın 

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan bir ev, 3 ahır ve 4 samanlık çıkan yangında küle döndü.

Şebinkarahisar ilçesi Saraycık köyünde sabaha karşı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 ahır ve 4 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine gelen Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını 3 saatte kontrol altına alabildi. Yangında bir ev ve 3 ahır ile 200 ton balya bulunan 4 samanlık kül oldu.

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