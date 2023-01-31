‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle 495 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- SAKARYA’da otomobilini satmak isteyen ile alıcıyı ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle 495 bin 500 lira dolandıran Aziz Ş. ve Salim D., Mersin’de yakalandı.

Sakarya’da otomobilini satan G.K.’ye ulaşıp anlaşan Aziz Ş. ile Salim D., satın almak için araç arayan R.T.K.’ye kendilerini satıcı olarak tanıttı. Şüpheliler, aracın satışı için R.T.K. ile anlaşma sağladı. Satıcı G.K.’ye kendilerinin başka şehirde olduklarını aracı bir başkasının teslim alacağını belirten şüpheliler, R.T.K. ile G.K.’nin noterde buluşmasını sağladı. Şüpheliler, satış işlemi sırasında irtibatta oldukları R.T.K.’den aracın satış bedelini, kendi hesaplarına yatırmasını istedi. R.T.K., 495 bin 500 lirayı şüphelilerin hesabına gönderdi. Bu sırada alıcı ve satıcı kendi aralarında konuşurken dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu. Tarafların şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. ‘Sazan sarmalı’ yöntemini kullanan şüphelilerin Mersin’in Tarsus ilçesinde olduğu saptandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Şehit Kerim Mahallesi’ndeki bir banka şubesine parayı çekmek için gelen Aziz Ş.’yi yakaladı. Polisler, parayı çektikten sonra Salim D.’ye vereceğini söyleyen Aziz Ş.’yi takibe aldı. Banka içerisinde bekleyen Aziz Ş.’nin yanına gelen Salim D., de yakalandı. Havale edilen paraya banka tarafından bloke konuldu. ‘Kasten yaralama’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suç kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, tutuklandı. (DHA)

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