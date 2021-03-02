Saynur Gelendost, Bodrum’da mezarı başında anıldı

BODRUM, (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, çevreci eylemleri ve barış yanlısı söylemleriyle bilinen merhum Saynur Gelendost, ölümünün 18’inci yılında Cevat Şakir Mahallesi Türbe Mezarlığı’nda törenle anıldı.

Merhum Saynur Gelendost için, Türbe Mezarlığı’ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Sencer Kaygusuzer, Sürekli Eylem Kurulu sözcüsü Reşat Uygun, Saynur Gelendost’un torunu Can Gelendost ile çevreciler törene katıldı.

Gelendost’un ‘Bodrum’un Mavi Kadını’ olarak anıldığını hatırlatan Reşat Uygun, “Türk- Yunan dostlu derneği çalışmalarıyla, Abdi İpekçi Barış Ödülünü kazanan, Bodrum’un nefesi, sesi idi. Toplumsal mücadelenin sembolü ‘Mavi Kadın’ idi. Gelendost ne termik, ne nükleer enerji, güneş, rüzgar bize yeter diyen bir sesti. Saynur için çok şey söylenebilir” dedi.

Gelendost’la çevre için birçok eylemde yol yürüdük diyen Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise “O dönemlerde birlikte mücadele verdik, birlikte çalışmayı öğrendik. İnatla yaptığı mücadeleyi gördük. Bize de hırs kazandırdı. Bunların hepsi yaşadığı yeri sevmekle alakalı gönüllü yapılan mücadelelerdi. Saynur abla rahat yatsın mücadeleyi el ele sürdürmeyi devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Ahmet Aras da “Ben de Saynur Hanım’ı 1990’ların sonuna doğru tanıma fırsatı bulmuştum. O sırada Gökova ile ilgili mücadelesi sürüyordu. Bir kentin tarihinin, kültürünün korunması konusundaki mücadelesinin aslında nasıl olması gerektiğini gösteren öncü kadınlardan biriydi. STK’ların duruşunun önemi, tabii yerel yönetimlerin de buradaki mücadelesi ve alacağı kararlar da çok önemli” dedi.

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